وجه وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم أسمى التحيات للجهود الجبّارة التي قام بها موظفو اوجيرو لاعادة سنترالات معروب وقعقعية الجسر والزرارية وشحور وصريفا والخرايب والعباسية اليوم الى عملها الطبيعي. وتابع "أنتم أبطال وسند حقيقي في أصعب ظرف".

كانت هذه تفاصيل خبر القرم وجه أسمى التحيات للجهود الجبّارة التي قام بها موظفو اوجيرو لاعادة سنترالات في الجنوب اليوم الى عملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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