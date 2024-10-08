الدفاع المدني اعلن المهمات المنفذة منذ صباح اليوم ولغاية الساعة

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، أن "مهمات عناصر الدفاع المدني المنفذة منذ الساعة 8 من صباح اليوم الثلاثاء ولغايةالساعة:
ضاحية بيروت الجنوبية :
اطفاء:
- إخماد حريق شقة في حي الجورة.
إغاثةوإنقاذ:
- مواصلة عمليات البحث والانقاذ والمسح الميداني في محلة نزلة الرسول الأعظم بجوار فرن الولاء وانتشال جثمان شهيد.
- مواصلة عمليات البحث والانقاذ والمسح الميداني الشامل في محلة الرادوف.
- مواصلة عمليات البحث والانقاذ والمسح الميداني الشامل على طريق المطار وراء أغادير وانتشال جثماني شهيدين تم نقلهما بواسطة جهات أخرى الى المستشفى.
- مواصلة عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في أرض جلول
إطفاء :
- إخماد النيران التي اندلعت في المبنى المستهدف وراء فرن الولاء
محافظة بعلبك :
إطفاء
- إخماد النيران التي اندلعت داخل مبنى مؤلف من شقة سكنية ومتجرين
- اعشاب عدد ١
محافظة لبنان الجنوبي :
إغاثة وانقاذ :
- نقل جثمان شهيد من مستشفى الزهراء الى بلدته في برج رحال
- سحب جريحة وانتشال جثامين ٣ شهداء من تحت الانقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت أحد المباني السكنية في بلدة عدلون وقد تم نقلهم بالتعاون مع جهات اسعافية أخرى.
- تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ ومسح ميداني شامل جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة أنصارية وانتشال جثمان شهيد ونقله الى مستشفى علاء الدين.
- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة أرزون سحب جثماني شهيدين من تحت الركام ونقل أحدهما الى مغسل بلدة أرزون.
- الكشف على منزل استهدفته غارة إسرائيلية في بلدة جويا دون تسجيل وقوع اصابات.
اطفاء :
- إخماد حريق سيارتين في بلدة أنصارية وسحب ٨ جرحى نقلوا بواسطة جهات أخرى الى المستشفيات.
- إطفاء حريق منزل وتعاونية في أنصارية.
- إخماد حريق منزل في بلدة أرزون .
خدمات عامة :
- إعادة فتح طريق بلدتي جويا - محرونه بالتنسيق مع الجيش اللبناني بعد أن قطع بسبب غارة إسرائيلية يوم أمس.
محافظة النبطية :
- تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد المباني السكنية في إقليم التفاح وانتشال جثامين ٤ شهداء.
- نقل جريحين على أثر غارتين استهدفتا مدينة النبطية الى مستشفى النجدة الشعبية.
خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق اللبنانية
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