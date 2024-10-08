الدفاع المدني اعلن المهمات المنفذة منذ صباح اليوم ولغاية الساعة

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، أن "مهمات عناصر الدفاع المدني المنفذة منذ الساعة 8 من صباح اليوم الثلاثاء ولغايةالساعة:

ضاحية بيروت الجنوبية :

اطفاء:

- إخماد حريق شقة في حي الجورة.

إغاثةوإنقاذ:

- مواصلة عمليات البحث والانقاذ والمسح الميداني في محلة نزلة الرسول الأعظم بجوار فرن الولاء وانتشال جثمان شهيد.

- مواصلة عمليات البحث والانقاذ والمسح الميداني الشامل في محلة الرادوف.

- مواصلة عمليات البحث والانقاذ والمسح الميداني الشامل على طريق المطار وراء أغادير وانتشال جثماني شهيدين تم نقلهما بواسطة جهات أخرى الى المستشفى.

- مواصلة عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في أرض جلول

إطفاء :

- إخماد النيران التي اندلعت في المبنى المستهدف وراء فرن الولاء

محافظة بعلبك :

إطفاء

- إخماد النيران التي اندلعت داخل مبنى مؤلف من شقة سكنية ومتجرين

- اعشاب عدد ١

محافظة لبنان الجنوبي :

إغاثة وانقاذ :

- نقل جثمان شهيد من مستشفى الزهراء الى بلدته في برج رحال

- سحب جريحة وانتشال جثامين ٣ شهداء من تحت الانقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت أحد المباني السكنية في بلدة عدلون وقد تم نقلهم بالتعاون مع جهات اسعافية أخرى.

- تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ ومسح ميداني شامل جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة أنصارية وانتشال جثمان شهيد ونقله الى مستشفى علاء الدين.

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة أرزون سحب جثماني شهيدين من تحت الركام ونقل أحدهما الى مغسل بلدة أرزون.

- الكشف على منزل استهدفته غارة إسرائيلية في بلدة جويا دون تسجيل وقوع اصابات.

اطفاء :

- إخماد حريق سيارتين في بلدة أنصارية وسحب ٨ جرحى نقلوا بواسطة جهات أخرى الى المستشفيات.

- إطفاء حريق منزل وتعاونية في أنصارية.

- إخماد حريق منزل في بلدة أرزون .

خدمات عامة :

- إعادة فتح طريق بلدتي جويا - محرونه بالتنسيق مع الجيش اللبناني بعد أن قطع بسبب غارة إسرائيلية يوم أمس.

محافظة النبطية :

- تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد المباني السكنية في إقليم التفاح وانتشال جثامين ٤ شهداء.

- نقل جريحين على أثر غارتين استهدفتا مدينة النبطية الى مستشفى النجدة الشعبية.

خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق اللبنانية