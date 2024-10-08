حزب الله: استهدفنا تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في المطلة وفي منطقة مارون الراس وفي بساتين المنارة

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (4:00) من بعد ظهر يوم الثلاثاء 08-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في المطلة بِصلية صاروخية.
وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (6:30) من مساء يوم الثلاثاء 08-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في منطقة مارون الراس بِصلية صاروخية.
كما اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (6:45) من مساء يوم الثلاثاء 08-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في بساتين المنارة بِصلية صاروخية.
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