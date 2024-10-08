شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع المدني" يحذر: استمرار الأمطار الرعدية حتى الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، من يوم غدٍ الأربعاء حتى الأحد المقبل.وأوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل وبحرة وخليص والليث والقنفذة والخرمة وتربة ورنية والمويه.وأشارت إلى أن مناطق الباحة وعسير وجازان ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على منطقتي الشرقية والمدينة المنورة.