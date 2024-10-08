- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع.. والبورصة البريطانية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3089 دولار أمريكي، بزيادة 0.03 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1931 يورو بزيادة 0.07 %.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 1.36 %، ما يعادل 113.01 نقطة، ليصل عند مستوى 8190.61 نقطة.
وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3089 دولار أمريكي، بزيادة 0.03 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1931 يورو بزيادة 0.07 %.
البورصة البريطانيةأنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 1.36 %، ما يعادل 113.01 نقطة، ليصل عند مستوى 8190.61 نقطة.