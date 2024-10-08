شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع.. والبورصة البريطانية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

البورصة البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3089 دولار أمريكي، بزيادة 0.03 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1931 يورو بزيادة 0.07 %.أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 1.36 %، ما يعادل 113.01 نقطة، ليصل عند مستوى 8190.61 نقطة.