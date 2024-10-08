شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. "الأرصاد" ينبه من انتشار الضباب على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار ضباب متباين الشدة على 6 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الأربعاء، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3 – 1) كيلومترات.
المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.
مكة المكرمة: الشعيبة والقنفذة والليث والشفا وميسان وجدة ورابغ.
عسير: البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة.
تبوك: الوجه وأملج وضباء.
الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي والباحة وبني حسن.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3 – 1) كيلومترات.
أماكن انتشار الضباب
المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.
مكة المكرمة: الشعيبة والقنفذة والليث والشفا وميسان وجدة ورابغ.
عسير: البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة.
تبوك: الوجه وأملج وضباء.
الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي والباحة وبني حسن.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.