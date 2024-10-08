شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. "الأرصاد" ينبه من انتشار الضباب على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار ضباب متباين الشدة على 6 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الأربعاء، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا .

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3 – 1) كيلومترات. أماكن انتشار الضباب

المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.

مكة المكرمة: الشعيبة والقنفذة والليث والشفا وميسان وجدة ورابغ.

عسير: البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة.

تبوك: الوجه وأملج وضباء.

الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي والباحة وبني حسن.

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.