شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم عربي وغربي.. لبنان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم المجتمع الدولي بالتحرك لتطبيق النداء المشترك الفرنسي الأمريكي لوقف فوري لإطلاق النار.

وجاء حديث سليم، خلال لقائه بعد ظهر الثلاثاء في مكتبه باليرزة شمال شرق بيروت، رئيس الأركان الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو والوفد المرافق، بحضور السفير الإيطالي في لبنان فابريتسيو مارتشيللي، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني اللبنانية. قرارات المجتمع الدولي وشدد الوزير على"ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتطبيق النداء المشترك الفرنسي الأمريكي بدعم من الاتحاد الاوروبي ودول عربية وغربية من أجل وقف فوري لإطلاق النار".

وأكد "التزام لبنان الدائم بالقوانين والمواثيق والقرارات التي تصدر عن المجتمع الدولي والتزامه القرار 1701 وكل مندرجاته".

وأطلع سليم رئيس الأركان الإيطالي "على ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من مجازر بحق الشعب اللبناني، ما يؤكد النهج العدواني في القتل والتدمير، وعدم إحترام القوانين الدولية والإنسانية".وأكد بورتولانو "استمرار دعم إيطاليا للبنان وجيشه لا سيما في الظروف التي تمر بها البلاد". نداء مشترك وأطلقت الولايات المتحدة وفرنسا نداء مشتركًا في 25 سبتمبر الماضي بدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان لمدة 21 يومًا.

وتشن الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي غارات جوية استهدفت مواقع لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان.

ثم أطلقت في أول أكتوبر عملية برية جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، وتدمير هائل للبنية التحتية ونزوح هائل للسكان.