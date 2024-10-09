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حقيقة طلب الأهلي لحكام أجانب للسوبر المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي لم يطلب استقطاب حكام أجانب للسوبر المصري، رغم تصريحات محمد رمضان المدير الرياضي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللائحة تؤكد ضرورة طلب استقطاب حكام أجانب قبل أي مباراة بحوالي 15 يومًا، وهو ما لم يتوفر في المباراة الأولى لعدم اتساع الوقت".

وأضاف أمير هشام: "قد يكون الأهلي يقصد المباراة النهائية حال وصوله والفوز بمباراة سيراميكا كليوباترا، وبالتالي سيكون هناك أمامه غدًا ويوم الخميس المقبل كآخر موعد للنهائي".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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