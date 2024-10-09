شكرا لقرائتكم خبر عن 182 لاعبا ولاعبة يشاركون ببطولة مصر الدولية للريشة الطائرة فى نسختها التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

أقيم مساء اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني لبطولة مصر الدولية في الريشة الطائرة في نسختها التاسعة، والمقرر إقامتها في صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري.

وحضر الاجتماع الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى عدد من أعضاء الاتحاد المصري ومندوبو الفرق المشاركة، للوقوف على كافة اللوائح الخاصة باللاعبين ومعرفة القرعة النهائية للبطولة.

وأكدت الجنوب أفريقية كارين بيستر الحكم العام للبطولة أن منافسات البطولة الدولية ستشهد مشاركة 182 لاعبا ولاعبة من 27 دولة وهى: موريشيوس - الهند - سويسرا - الجزائر - السعودية - البرتغال - مالطا - إسبانيا - ماليزيا - المغرب - اسكتلاندا - المجر - هولندا - استونيا - الأردن - جزيرة كوك - لوكسمبورج - ليتوانيا - بلغاريا - فرنسا - إيطاليا - ألمانيا - النمسا - الولايات المتحدة الأمريكية - تايلاند - سنغافورة - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وتنطلق مباريات البطولة الدولية صباح الأربعاء بخوض الأدوار التمهيدية لمنافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط".

وكان الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري قد أعلن عن مجموع جوائز البطولة والذي يقدر بحوالي 10 آلاف دولار ستكون موزعة على أبطال المسابقات سواء "فردي رجال - فردي سيدات - زوجي رجال - زوجي سيدات - زوجي مختلط".

وأضاف أن البطولة ستشهد منافسة قوية وشرسة للغاية بين اللاعبين، طمعًا في الحصول على النقاط الخاصة بها لاسيما أنها من البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي.