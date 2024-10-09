الأهلي يكثف تحركاته لضم صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، تحركات النادي الأهلي، خلال الفترة الحالية قبل إنتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتي تنتهي 25 أكتوبر.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" بدأ النادي الأهلي تحركات جديدة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد".

وأضاف:" الأهلي تواصل مع زيكو لاعب زد، زي ما قولتلكم وحصل على موافقة اللاعب للحصول على خدماته وهيكون في تواصل مع مسؤولي زد لإنهاء كافة التفاصيل لشراء اللاعب أو استعارته".

وتابع:"وكما تحدثت بالأمس أيضا الشركة البرتغالية التي عرضت 3 مهاجمين افارقه على الأهلي، منتظرين قرار كولر".

واختتم:" الإتجاه الأخير في الأهلي سيكون التعاقد مع أسامة فيصل الذي أعطى موافقة لمسؤولي الأهلي من فترة طويلة للانضمام للفريق"