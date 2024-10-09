اعلان انتهاء مشوار بيجرشتاين مع مانشيستر سيتي في نهاية الموسم

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت مصادر صحفية انجليزية ان تيكيستي بيجرشتاين المدير الرياضي لنادي مانشيستر يونايتد ورفيق الرحلة لبيب جوارديولا المدير الفني للفريق السماوي سينهي مشواره مع السيتي بنهاية الموسم الحالي .

وقالت صحيفة الديلي ميل الانجليزية ان بيجرشتاين - 60 عاما - قرر الاكتفاء بالمدة الطويلة التي قضاها في منصب المدير الرياضي لنادي مانشيستر سيتي مشيرة الى انه اكد للاصدقاء القربين انه لم يكن يتوقع التواجد في منصبه لهذه المدة الطويلة .

واشارت الديلي ميل ان مانشيستر سيتي حدد بالفعل الشخصية التي ستخلف بيجرشتاين في منصب المدير الرياضي مشيرة الى انه سيبدأ عمله بشكل غير رسمي اعتبارا من يناير المقبل حتى يبدأ الموسم المقبل بشكل صحيح و يكون لديه فرصة العمل بشكل فعال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

واكدت الديلي ميل ان تيكيستي بيجرشتاين كان له دور مهم في اختيار المدير الرياضي المقبل لمانشيستر سيتي وان المرشح الاقوى حاليا هو الاسباني اندوني زوبيزاراريتا الحارس الاسباني الدولي السابق وزميل جوارديولا و تيكيستي بيجرشتاين في برشلونة الاسباني والمدير الرياضي الحالي لنادي بورتو البرتغالي .

وشددت صحيفة الديلي ميل ان خروج تيكيستي بيجرشتاين من نادي مانشيستر سيتي لن يكون له اي دور في قرار بيب جوارديولا بتجديد تعاقده مع مانشيستر سيتي خلال الفترة المقبلة حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي .