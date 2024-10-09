شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد تخلّص محمد هانى من الركبة الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

يقوم محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الاهلي، بنزع الركبة الصناعية بعد ستة أسابيع، والتي اضطر للاستعانة بها عقب الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الصليبي الخلفي خلال مباراة السوبر الأفريقي.

ويسابق اللاعب الزمن في تنفيذ البرنامج التأهيلي من أجل تقليص فترة ابتعاده عن الملاعب والعودة سريعًا للمشاركة مع زملائه في المباريات، وفي ضوء الأشعة التي سوف ‏يتم إجراؤها حينذاك والاطمئنان على حالة الرباط الصليبي الخلفي، يتحدد موعد ‏المرحلة الثانية من التأهيل.‏

وأكد الجهاز الطبي ارتياحه لخطوات العلاج التي تسير بخطى مميزة، خاصة ‏أن اللاعب يستجيب لكافة توجيهات الطبيب بأعلى درجة.