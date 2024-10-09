سيف جعفر يغيب عن تدريبات الزمالك والسر في العرض الصربي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك غاب عن تدريبات الفريق الأبيض خلال اليومين الماضيين.

اضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"سيف بقاله يومين مش بيروح تدريبات الزمالك .. وزعلان شوية من الموقف اللي هو محطوط فيه".

تابع:" طبعا سيف كان بيشارك في التدريبات الفردية مع المستبعدين اللي هما سامسون ومحمد عاطف ومهاب ياسر والمدافع الشاب احمد رفاعي، سيف كان جايله عرض صربي والزمالك رفضه".

وكشف الغندور سر رفض العرض الصربي لسيف فاروق جعفر قائلا:" العرض كان هيبقى إعارة مجانية لمدة موسم والزمالك رحب ولكن بوضع بند شراء بمبلغ مالي كبير والنادي الصربي تحفظ على ذلك وفشل الانتقال".

واستطرد:"وكان يملك عرض إعارة من غزل المحلة واللاعب رفض يروح المحلة كان في كذا نادي تاني بس الامور مش ماشية ".

موقف جوميز من إستمرار سيف جعفر في الزمالك

واختتم:" الأزمة أن جوميز شايف إن اللاعب من الأفضل أن يخرج إعارة أو بيع لأنه صعب ياخد فرصة .. في نفس الوقت الادارة لما شافت ان اللاعب ممكن ميخرجش اعارة سجلته في القايمة الافريقية والمحلية تحسبا لبقائه، واللاعب زعلان بقى لأن بيتكلم مع الادارة يقولوله المدرب اللي مش عايزك ويتكلم مع المدرب يقوله الملف مع الادارة .. والحقيقة إن جوميز هو اللي شايف أن سيف يخرج يلعب أفضل بدل ما يفضل وميخدش أي فرصة للمشاركة".