شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: مصر نظمت أكثر من 400 بطولة دولية فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، أن مصر نجحت فى تنظيم أكثر من 400 بطولة دولية معظمها عالمية وأفريقية بمختلف الألعاب في عهد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف وزير الرياضة، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لانطلاق بطولة العالم لـ"البياثل والترياثل"، وبطولة العالم لـ"الليزر - رن" لذوي الهمم، والذي عقد في محافظة بورسعيد، أن اتحاد الخماسي الحديث إنجازاته مبهرة وكبيرة، ويعتبر اتحاد الخماسي الحديث من أكبر الاتحادات التي نظمت بطولات عالم للكبار والناشئين نظمنا أكثر من بطولات عالم وأفريقيا وعربية على أرض مصر خلال السنوات الماضية.

ويشارك في البطولة التي تُعقد في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري، أكثر من 400 متسابق يمثلون 33 دولة، وحضر المؤتمر الصحفي كل من: اللواء محمد حبشي، محافظ بورسعيد، والنائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وأمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس وليد خليل، رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية ووسائل الإعلام العالمية والمحلية.