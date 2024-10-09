شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتغنى بموهبة عمر مرموش برسالة مثيرة عن هداف الدوري الألماني والان مع تفاصيل الخبر

استعرضت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر صورة للدولي المصري عمر مرموش، في أول مران له مع الفراعنة، بعد الانضمام للمعسكر استعدادا لمباراتي موريتانيا بتصفيات أمم أفريقيا.

ونشرت الصفحة صورا لعمر مرموش وعلقت عليها قائلة: "تحدى عدم النظر إلى هداف الدوري الألماني، ابدأ!! للأسف لقد خسرت".

ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا في السابعة مساء غد الجمعة الموافق 11 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

وانطلق مران منتخب مصر الأحد الماضي باللاعبين المحليين، وانضم عدد من المحترفين يوم الإثنين، وهم محمد الشناوي والمهدي سليمان ومحمد عواد ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي ومحمد حمدي شرف ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد وحمدي فتحي ومروان عطية وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل وأسامة فيصل، وانضم باقي اللاعبين على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، كما خرج دونجا من المعسكر للإصابة وانضم بدلا منه محمود صابر.

وجاءت القائمة كالتالي: محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود صابر "بدلا من دونجا"، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل.