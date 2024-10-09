شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من مشروع القانون الإسرائيلي بشأن "الأونروا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الموافقة على مشروع القانون الإسرائيلي بشأن "الأونروا" سيوجه ضربة مروعة للاستجابة الإنسانية الدولية في غزة وفي سائر الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضح للصحفيين اليوم، أن الموافقة على هذا التشريع، يتعارض بشكل كامل مع ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات المحتل الإسرائيلي بموجب القانون الدولي.

ويهدف مشروع القانون إلى حظر أنشطة وكالة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع موظفيها من الحصول على التأشيرات الدبلوماسية واستثنائها من الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.