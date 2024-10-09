لاعب إنييمبا النيجيري: فرصة تأهل الزمالك والمصري من المجموعة صعبة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث إيكووتوزيام إزي نجم فريق إنييمبا النيجيري، عن تواجد فريقه رفقة الزمالك والمصري البورسعيدي بدور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

وقال إيكووتوزيام إزي نجم فريق إنييمبا النيجيري في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" أقام الاتحاد الإفريقي قرعة كأس الكنفدرالية ووجدنا أن سوف نقوم برحلتين لمصر وزيارة لموزمبيق".

وأضاف لاعب إنيمبا:"لن يكون الأمر سهل ولكننا مستعدين للجميع، بالحديث عن الأندية في المجموعة فإنه لدينا المدافع عن لقب البطولة الزمالك ولدينا المصري البورسعيدي وأيضًا فريق بلاك من موزمبيق لاشيء محسوم في هذه المجموعة".

وأكمل:"مع كامل الإحترام لجميع الفرق ولكننا مستعدون لنأخذ كل مبارة بجدية ولدينا فريق قوي وهم أيضًا ولذلك سيكون الأمر صعب علي جميع الفرق وليس سهلاً على الزمالك أو المصري تحديدا بسبب تواجد إنيمبا".

وأختتم حديثه قائلًا:"ستكون المباريات قوية للغاية والجمهور سوف ينتظرها بشدة ونحن كذلك أيضًا".