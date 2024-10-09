شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الجولة الأولى من دورى المحترفين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباريات دورى المحترفين وشهدت إثارة وندية من الأسبوع الأول الذى جاءت مبارياته قوية عكس ما توقع البعض، وأسفرت النتائج على الآتى:



• الترسانة 1 – 0 منتخب السويس

• أبو قير للأسمدة 3 – 0 المنصورة

• لافيينا 2 – 0 راية

• سبورتنج 2 – 0 بترول أسيوط

• طنطا 0 – 1 وادى دجلة

• كهرباء الإسماعيلية 1 – 2 ديروط

• السكة الحديد 0 – 1 أسوان

• القناة 3 – 4 المقاولون العرب

• الداخلية 0 – 1 بلدية المحلة

• وى 1 – 1 بروكسى