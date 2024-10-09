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نتائج الجولة الأولى من دورى المحترفين.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباريات دورى المحترفين وشهدت إثارة وندية من الأسبوع الأول الذى جاءت مبارياته قوية عكس ما توقع البعض، وأسفرت النتائج على الآتى:


• الترسانة 1 – 0 منتخب السويس
• أبو قير للأسمدة 3 – 0 المنصورة
• لافيينا 2 – 0 راية
• سبورتنج 2 – 0 بترول أسيوط
• طنطا 0 – 1 وادى دجلة
• كهرباء الإسماعيلية 1 – 2 ديروط
• السكة الحديد 0 – 1 أسوان
• القناة 3 – 4 المقاولون العرب
• الداخلية 0 – 1 بلدية المحلة
• وى 1 – 1 بروكسى


 
نتائج الجولة الأولى من دورى المحترفين

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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