شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبى خاص لـ"نيمار" فى البنك الأهلى لاستعادة لياقته البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع سيد نيمار لاعب فريق البنك الأهلى إلى برنامج بدنى خاص بطلب من الجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى، استعدادا لدخول اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل قوى قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد.

وكانت لجنة الكرة بنادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار قد أعلنت عن التعاقد مع اللاعب سيد نيمار لمدة موسم على سبيل الإعارة قادماً من الزمالك.

ويواصل لاعبو فريق البنك الأهلى تدريباتهم الجماعية، استعداداً للموسم الجديد تحت قيادة أمير عبد العزيز المدرب العام لحين عودة طارق مصطفى من المغرب.

ويسعى الجهاز الفنى لفريق البنك الأهلى من تجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا قبل انطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز 30 أكتوبر الحالى، عقب خوض معسكر مغلق ببرج العرب تخلله العديد من المباريات الودية.

ونجح مجلس إدارة نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار من التعاقد مع لاعبين متميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزهم محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان لاعبو فريق سيراميكا وهشام صلاح لاعب فريق الاتحاد السكندرى وعبد العزيز البلعوطى حارس مرمى فريق إنبى.