شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بلاك بولز: مواجهة الزمالك فى الكونفدرالية لن تكون مهمة سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي هيلدر دوراتي، المدير الفني لنادي بلاك بولز الموزمبيقي، أن مواجهة الزمالك في بطولة الكونفدرالية لن تكون مهمة سهلة نظرًا لمكانة الفارس الأبيض.

وتحدث دوراتي عبر برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع مينا ماهر قائلًا: "نحن نتحدث عن ناديين مختلفين بالطبع، الزمالك ناد تاريخي وأحد أفضل الأندية في أفريقيا ولديه جماهيرية كبيرة حول العالم".

وأضاف: "بلاك بولز ناد جديد على الساحة الأفريقية، نشأة النادي لم تتخط السبع سنوات، لكننا نسير وفق مشروع جيد بعد أن تمكنا من الصعود للدوري الأساسي في موزمبيق في غضون 3 أعوام".

وتابع هيلدر دوراتي: "أصبحنا الآن أبطالًا للكرة في موزمبيق بعد جهد، والوصول إلى مرحلة دور المجموعات بالكونفدرالية يعد إنجازا تاريخيا بالنسبة لنا".

وأردف: "شرف لنا أن نواجه بطل الكونفدرالية نادي الزمالك، ولدينا تحد كبير في مواجهة فريق من أبطال القارة الأفريقية أمام ناد في بداية مشواره".

وأكمل حديثه: "سنحاول تحقيق التوازن في مواجهة الزمالك قدر الإمكان، ولكن الأمر سيكون صعبا بكل تأكيد بالنسبة لنا، وطموحي أن نقدم مباراة متكافئة خارج أرضنا أمام الزمالك".

واختتم: "الزمالك ناد تاريخي، وتولى تدريبه مدربون برتغاليون كبار مثل الأستاذ جيسفالدوا فيريرا، والآن جوزيه جوميز".