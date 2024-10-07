ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة اللاعبين لمرموش.. نيمار وابنته.. إمام داخل الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وهنأ النجم البرازيلي نيمار ابنته، بمناسبة عيد ميلادها، من خلال نشر صورة له وهو يحملها بين يديه.

وشارك نجم منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت الألماني، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال احتفاله بأحد أهدافه في شباك فريق بايرن ميونخ.

وأشاد أحمد شيد زيزو لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك، بأداء زميله في المنتخب عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، من خلال نشر صورة له وكتب عليها "لا يمكن إيقافه".

واحتفى أيضاً محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر بعمر مرموش، من خلال نشر صورة له وكتب عليها: "ماشاء الله تبارك الله ربنا يحميك".

ونشر رضا سليم لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه.

وقام الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وشارك إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيم.

ودعم كليان مبابي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، زميله بالفريق داني كارفخال الذي تعرض لإصابة قوية في مباراة الفريق أمام فياريال.

كما نشر النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات.

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