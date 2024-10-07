عبد الحليم : وضع لاعب ليفربول السابق تحت الاختبار في الزمالك أمر جيد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عبدالحليم نجم نادي الزمالك السابق، أن وضع اللاعب أوفي إيجاريا تحت الاختبار أمر جيد من جانب مسئولي الزمالك طالما أن جوزيه جوميز يرغب في التعاقد معه، مشيرا إلى أن الأفضل رؤيته على الطبيعة ومن ثم إجراء الكشف الطبي خوفا من وجود إصابة مزمنة، كما أنه بعيد عن اللعب منذ فترة طويلة.

وقال عبدالحليم عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "وضع اللاعب تحت الاختبار أمر جيد، من أجل الحكم على مستواه، قبل الإقدام على التعاقد معه بشكل رسمي، وحال ظهوره بشكل طيب يمكن ضمه، أما حال عدم تقديم الأداء المرجو خلال التدريبات والمباريات الودية فلن يتم ضمه".

وأضاف: "وضع ايجاريا تحت الاختبار قد يظهر مدى جودته في اللعب بأكثر من مركز والاستفادة منه واعتقد أنه سيتم تشكيل لجنة داخل الزمالك من أجل الحكم على مستواه".