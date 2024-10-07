شكرا لقرائتكم خبر عن زد يكشف حقيقة تفاوض الأهلى للتعاقد مع زيكو والبانوبى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل نادي زد حقيقة ما يتردد عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع أحد ثنائي الفريق، مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي، من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر، إن الأهلي لم يفتح خط مفاوضات مع زد بشأن التعاقد مع زيكو أو البانوبي، وما يتردد مجرد اجتهادات، واللاعبون يستعدون مع الفريق ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أنه لا توجد نية لدى إدارة زد في التخلي عن أي لاعب في الصيف الحالي، من أجل الحفاظ على القوام الأساسي، في ظل رغبتها في الحفاظ على مكتسبات الموسم الماضي بعد تحقيق مركز متقدم في أول موسم له بالدوري الممتاز، من أجل المنافسة على التواجد بالمربع الذهبي في الموسم الجديد للدوري المصري.

وأضاف المصدر إن إدارة زد تعمل على تدعيم لمراكز التي تعاني من العجز، ولا توجد لديها نية في التخلي عن أي لاعب من القوام الأساسي، وأغلقت ملف رحيل أي لاعب في الوقت الراهن.