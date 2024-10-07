شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى المران الأول لمنتخب مصر استعدادا لمباراتى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أولى تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و 15 أكتوبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب .

بدأ مران منتخب مصر باحماءات بدنية ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب.

شارك في مران منتخب مصر 20 لاعبا، هم: محمد الشناوي والمهدي سليمان ومحمد عواد ومصطفي شوبير ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي و محمد حمدي شرف ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد وحمدي فتحي ومروان عطية وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.