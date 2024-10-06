إحصائيات صادمة للاعب الزمالك المنتظر في ليفربول والدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اقترب لاعب خط الوسط الإنجليزي، أوفي إيجاريا، من الانضمام إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق للاعب الإنجليزي أن تواجد مع ليفربول لعدة سنوات، حيث تم تصعيده للفريق الأول في موسم 2014/15، ورحل في موسم 2020/21.

وخلال فترته مع ليفربول تمت إعارته إلى سندرلاند ورينجرز وريدنج الإنجليزي، وجاءت إحصائياته صادمة.

وشارك أوفي إيجاريا مع ليفربول في مباراتين فقط لا غير لم يسجل خلالهم أي أهداف أو تمريرات حاسمة.

وفي البطولات الإنجليزية المحلية مع الفرق الآخرى شارك في 205 مباراة، ساهم خلالهم في 33 هدفا (سجل 16 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة).

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