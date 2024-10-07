شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتسلح بـ15 صفقة استعدادا للأهلى فى السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى سيراميكا فى التعاقد مع 15 صفقة حتى الآن من أجل تدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد الذى تنتظره فيه أكثر من بطولة يمنى النفس بالخروج متوجا بإحدى البطولات.

وفقد فريق سيراميكا أكثر من لاعب فى الميركاتو الصيفي الحالى والذى يأتى فى مقدمتهم الثنائى أحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم إلى البنك الأهلى، بالإضافة إلى صامويل أمادى وكناريا إلى سموحة، والنيجيرى صديق أوجولا إلى بيراميدز.

15 صفقة حتى الآن



وتعاقد سيراميكا مع 15 صفقة حتى الآن، هى: محمد صادق قادما من مودرن سبورت، وأيمن موكا قادما من الجونة، والثلاثى يوسف عفيفى ومحمود الزيتى ومحمد عصام من ديروط، وأحمد أشرف وأحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلى، محمد أبو العمايم من إنبى، والمهاجم الغانى عمر عبد الرؤوف والجناح الأوغندي عباس كيوني، وعبدالله مجدي ومحمود زلاكا وفخرى لاكاى وإسلام عيسى من بيراميدز، بالإضافة إلى استعادة عمرو قلاوة بعد انتهاء إعارته لسموحة.



ورفض فرق سيراميكا التخلى عن أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق لنادى الزمالك الذى تحدث مع إدارة سيراميكا، إلا أن أيمن الرمادى تمسك باستمراره لحاجة الفريق لخدماته، كما أن اللاعب جد عقده مع سيراميكا 3 مواسم يناير الماضى.