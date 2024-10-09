حقيقة طلبات محمد الشناوي المالية لتجديد تعاقده مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامى خالد الغندور، حقيقة طلبات محمد الشناوي المالية لتجديد تعاقده مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تحدثت مع حضراتكم في منتصف سبتمبر الماضي على فكرة تجديد عقد محمد الشناوي وتقدير النادي الأهلي لدور كابتن الفريق وانه تقريبًا هو أخر عقد لحارس الفريق وسيتم مكافأته على موقفه بالاستمرار مع النادي ورفض العروض المغرية من السعودية".

وأضاف:" قولت لحضراتكم أن عقد الشناوي هيكون الأكبر في تاريخ اللاعبين المحليين للنادي الأهلي ولكن!".

وأكمل :" خرجت بعض الأخبار تُفيد بأن الشناوي أبلغ محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي بطلباته المالية لتجديد تعاقده مع النادي، وطلب 45 أو 50 مليون جنيه في الموسم".

وأختتم الغندور:" الحقيقة أن الشناوي مقعدش من الأساس مع محمد رمضان حتى الآن وكان في تأجيل لقصة تجديد عقده لما بعد السوبر الافريقي مثل باقي اللاعبين أمثال أكرم توفيق وطاهر محمد وكريم الدبيس وكوكا ومروان عطيه، وتم تأجيل الملف لما بعد السوبر المحلي بعد الخسارة من الزمالك في السوبر الافريقي"