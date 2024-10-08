الخليج اليوم .. السعودية.. ولي العهد يكشف عن حالة الملك سلمان الصحية بعد الإعلان عن إجرائه فحوصات طبية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء جلسة عقدها مجلس الوزراء في الرياض وتناولت العديد من الملفات المحلية والخارجية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن بن سلمان وفي مستهل الجلسة طمأن الجميع على صحة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، معربا عن تقديره لكل من سأل عن صحته وداعيا المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.

وأشارت إلى أن ولي العهد أطلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي بعثها الملك إلى رئيسة المكسيك وتتصل بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

والأحد، قال الديوان الملكي السعودي إن الملك سلمان أجرى فحوصات طبية جراء التهاب الرئة على ما أوصت به العيادات الملكية.

وسبق وأن أعلن الديوان الملكي في شهر مايو الماضي إصابة الملك سلمان بالتهاب الرئة، وقال إنه "أجرى فحوصات طبية في قصر السلام بجدة وقد تبين وجود التهاب في الرئة، وقرر الفريق الطبي خضوعه لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب".

وفي مايو كذلك، أعلن الديوان الملكي أن الملك سلمان عانى من ارتفاع في درجة الحرارة وألما في المفاصل.

كما دخل الملك سلمان في أبريل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.

المصدر: واس