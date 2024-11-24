5 أنواع من الإجهاض يجب على النساء الحوامل معرفتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - الإجهاض هو فشل الحمل التلقائي قبل 20 أسبوعاً من الحمل أو عندما يكون وزن الجنين أقل من 500 جرام، ففي مراحل الحمل المبكرة جداً، لا تُدرك العديد من النساء أنهن حوامل وربما يكون هذا أحد أسباب الإجهاض، وقد يكون الأجهاض أيضاً بسبب تقدم عمر المرأة الحامل، إليكِ وفقاً لموقع "هيلث" أبرز أنواع الأجهاض التي يمكن أن تتعرض لها النساء الحوامل.

أسباب الإجهاض لدى النساء الحوامل

يمكن أن يزيد خطر الإجهاض مع تقدم عمر الحامل - الصورة من موقع AdobeStock

اضطرابات الكروموسومات لدى الجنين : في بعض الأحيان، قد يكون من الصعب معرفة السبب الدقيق للإجهاض. ومع ذلك، فإن حوالي 50% من حالات الإجهاض قد تحدث بسبب اضطرابات الكروموسومات.

لدى الجنين في بعض الأحيان، قد يكون من الصعب معرفة السبب الدقيق للإجهاض. ومع ذلك، فإن حوالي 50% من حالات الإجهاض قد تحدث بسبب اضطرابات الكروموسومات. تقدم عمر المرأة الحامل : يمكن أن يزيد خطر الإجهاض كلما كان عمر الأم أكبر عند الحمل، كانت أكثر عرضة للإجهاض وذلك لأن جودة خلايا البويضات لدى الأمهات الأكبر سناً لم تعد جيدة جداً، فخطر الإجهاض يصل إلى 20% إذا حملت الأم وعمرها 35 عاماً. وترتفع هذه المخاطر إلى 40% عند عمر 40 عاماً، وتستمر في الارتفاع إلى 80% عند بلوغك سن 45 عاماً.

يمكن أن يزيد خطر الإجهاض كلما كان عمر الأم أكبر عند الحمل، كانت أكثر عرضة للإجهاض وذلك لأن جودة خلايا البويضات لدى الأمهات الأكبر سناً لم تعد جيدة جداً، فخطر الإجهاض يصل إلى 20% إذا حملت الأم وعمرها 35 عاماً. وترتفع هذه المخاطر إلى 40% عند عمر 40 عاماً، وتستمر في الارتفاع إلى 80% عند بلوغك سن 45 عاماً. الحالة الصحية للمرأة الحامل: حوالي 30 إلى 40 بالمائة من أسباب الإجهاض الأخرى تأتي بسبب تشوهات الرحم، واضطرابات تخثر الدم، والصدمات النفسية، ومرض السكري والسمنة.

حوالي 30 إلى 40 بالمائة من أسباب الإجهاض الأخرى تأتي بسبب تشوهات الرحم، واضطرابات تخثر الدم، والصدمات النفسية، ومرض السكري والسمنة. النساء النحيفات جداً: لا يزال خطر الإجهاض موجوداً أيضاً عند النساء اللواتي يعانين من سوء التغذية.

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أنواع مختلفة من الإجهاض

الإجهاض المهدد

عادةً ما تشتكي النساء الحوامل اللواتي يتعرضن للإجهاض المهدد من النزيف من قناة الولادة على شكل بقع حمراء زاهية أو بنية قليلاً وفي بعض الأحيان، تكون هذه الحالة مصحوبة أيضاً بتشنجات أسفل البطن أو آلام أسفل الظهر.

في حالة الإجهاض المهدد، يظل عنق الرحم مغلقاً بحيث يظل الجنين على قيد الحياة في الرحم، ويمكن إنقاذه بشكل عام ولكن إذا شعرت بالأعراض السابقة، توجهي على الفور إلى طبيب أمراض النساء لإجراء فحص داخلي والفحص بواسطة الموجات فوق الصوتية لتحديد حالة الجنين الصحية.

يجب على النساء الحوامل المعرضات لمخاطر الإجهاض الاستراحة في الفراش لعدة أيام وتجنب ممارسة أي أنشطة بدنية شاقة لمدة أسبوعين على الأقل.

الإجهاض غير الكامل

في حالات الإجهاض غير الكامل، قد لايستمر الحمل وذلك لأن عنق الرحم قد أصبح رقيقاً، خاصة إذا تمزقت الأغشية ونتيجة لذلك، يخرج جزء من الجنين من الرحم وتعاني النساء الحوامل من المزيد من النزيف المصحوب بألم شديد في البطن.

الإجهاض الكامل

الألم أو التشنجات في المعدة من أعراض الأجهاض الكامل- الصورة من موقع Freepik

الإجهاض الكامل هو خروج الجنين من الرحم وفي هذه الحالة، سيخرج النزيف بسرعة كما أن الألم أو التشنجات في المعدة سوف تهدأ على الفور.

وللتأكد من ذلك، من الضروري إجراء فحص داخلي من قبل طبيب التوليد وسيتبعه فحص بالموجات فوق الصوتية واعتماداً على نتائج الفحص، يمكن للطبيب فقط إعطاء الدواء، وقد يتم اللجوء في بعض الأحيان إلى الكشط لتنظيف الرحم.

الإجهاض الحتمي

ألم أو نزف في الأسابيع العشرين الأولى من الحمل مع توسع عنق الرحم، دون أي جلطات دموية أو أنسجة جنينية، وقد تعاني الأمهات أيضاً من تقلصات شديدة في المعدة وفي المقابل بالرغم من أن الجنين لا يزال سليماً، لا يمكن إنقاذ الحمل.

الإجهاض الصامت

يحدث الإجهاض المفقود عندما يفشل الجنين في النمو وقد يتعرض لمخاطر الأجهاض، وبدلاً من أن يتخلص الجسم منه؛ فإنّه يحتفظ به في الرحم، فلا تظهر أعراض الإجهاض المعتادة، مثل: النزيف والتقلصات.

يُمكن أن يحدث هذا النوع من الإجهاض في الثلث الأول أو الثلث الثاني من الحمل، ويعد سبب هذا النوع من الإجهاض غير مؤكد بعد ولكن من الممكن أن يموت الجنين في الرحم دون أن تخرج البويضة أو يتكون الجنين في الرحم، ويمكن تشخيص الإجهاض الصامت من قِبل طبيب التوليد من خلال الفحص بواسطة الموجات فوق الصوتية.

كيفية تفادي الإصابة بالإجهاض

معظم حالات الإجهاض تحدث بسبب تشوهات الكروموسومات مما يجعل الوقاية صعبةً في بعض الأحيان لذلك، من المهم تحضير جسمك إذا كنت تخططين للحمل، وإليكِ بعض النصائح التي يمكن القيام بها وهي كالتالي:

ممارسة الرياضة بانتظام.

تناول طعام صحي.

التحكم في التوتر.

الحفاظ على الوزن المثالي للجسم.

تناول حمض الفوليك يوميا.

عدم التدخين.

بغض النظر عن أنواع الإجهاض المختلفة، فإن أي نزيف خلال فترة الحمل يشكل تهديداً للجنين في الرحم. لذا، إذا كنتِ امرأة حامل تعانين من هذه المشكلة، فلا تترددي في زيارة طبيبك على الفور.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.