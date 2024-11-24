سارة هايلاند في يوم ميلادها.. صيحات جمالية صنعت من خلالها هويتها الخاصة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - سارة هايلاند Sarah Hyland، نجمة هوليوود الشابة التي استطاعت أن تصنع هوية جمالية خاصة، من خلال إطلالات جمالية عصرية وجذابة ألهمت كثيرات من بنات جيلها، من خلال أساليب مكياج مفعمة بالحيوية والأنوثة تناسب عينيها الواسعتين وشفتيها الممتلئيتن، وبشرتها الحنطية، مع تسريحات شعر منوعة منسدلة ومرفوعة تلهم صاحبات الشعر القصير إطلالات أكثر شباباً وجمالاً. تحتفل سارة هايلاند اليوم 24 نوفمبر بيوم ميلادها الـ34، ولهذه المناسبة جمعنا باقة صيحات جمالية من وحي سارة هايلاند، التي تلهم الشابات أفكار إطلالات مميزة لمختلف الأوقات والمناسبات.

سارة هايلاند بمكياج مشرق وتسريحة ذيل الحصان المنخفض

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في أحدث إطلالة لها، تألقت سارة هايلاند بإطلالة جمالية طغت عليها النعومة والأنوثة، فبدت مشرقة جداً، إذ اختارت صيحة المكياج المشرق، التي تلاقي شعبية كبيرة بين النجمات كونها تبرز ملامح الوجه الطبيعية من خلال استخدام ألوان ناعمة قريبة إلى لون البشرة. وقد جاء مكياجها مرتكزاً على ظلال العيون النيود فوق الجفن العلوي مع الأيلاينر الأسود الذي غمر منبت الجفون وزاوية العين الداخلية وطبقات عدة من الماسكرا، إلى جانب مكياج بشرة بتغطية خفيفة بنغمات خوخية مشرقة، وأحمر الشفاه الغلوسي باللون النيود الوردي. هذا واعتمدت تسريحة ذيل الحصان المنخفض بالفرق النصفي والغرة المنسدلة على جانبي الوجه.

سارة هايلاند بمكياج بني دافئ مع تسريحة الكعكة العالية الفوضوية

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وفي إطلالة لها خلال شهر أكتوبر الماضي، تألقت سارة هايلاند بمكياج دافئ باللون البني، تم فيه دمج ظلال العيون النيود والبنية فوق الجفن المتحرك، فيما تم تحديد الخط المائي للعين بالكحل الذي منح عينيها الواسعتين عمقاً وجمالاً، جنباً إلى جنب مع الرموش المستعارة الفلافي، أما أحمر الشفاه فتم اعتماده باللون البني اللامع، وجاء مكياج البشرة مصقولاً بنغمات برونزية متوهجة. كذلك تألقت بتسريحة الكعكة الفوضوية العالية مع خصلات الشعر المموجة المنسدلة على جانبي الوجه.

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سارة هايلاند بمكياج باستيل مشمشي بالأيلاينر المجنح وتسريحة الويفي

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وفي إطلالة جمالية لها تعود إلى العام 2022، تألقت سارة هايلاند بمظهر مضيء، حيث تألقت بمكياج باستيل بالنغمات المشمشية المشرقة، استخدمت فيه ظلال العيون الباستيل المشمشية المات فوق كامل الجفن العلوي مع تكثيفها على الجفن المتحرك، وتم تعزيز مظهر العينين برسمة الأيلاينر العريض المجنح المسحوب إلى خارج العين، وتم تنسيقها مع تغطية متوسطة للبشرة بلون موحد، إلى جانب أحمر الشفاه الكريمي باللون النيود المائل إلى الوردي. وإلى جانب مكياجها، اختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدلة الكلاسيكية بالفرق النصفي.

سارة هايلاند بأحمر الشفاه البرتقالي وتسريحة الشعر المالس المنسدل

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البرتقالي هو واحد من الألوان التي تتناغم بشدة مع بشرة سارة هايلاند الحنطية، وهي تعتمده بين الحين والآخر في مكياجها بطرق عصرية مختلفة، وفي واحدة من إطلالاتها تألقت بأحمر الشفاه البرتقالي المات، مع مكياج عيون ناعم ومشرق ارتكز على تظليل كامل الجفن العلوي وثنية العين، إلى جانب الرموش المستعارة البارزة، أما مكياج البشرة فأتى بتغطية متوسطة مع البلاش الخوخي الخفيف على الخدين. في المقابل، تألقت بتسريحة الشعر المالس المنسدل بالفرق النصفي.

مكياج زهري غليتر مع تسريحة الشعر المموج المنسدل

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وفي إطلالة جمالية آسرة تعود إلى العام 2019، تألقت سارة هايلاند بمكياج نابض بالحياة، استخدمت فيه ظلال العيون الزهرية الغليتر فوق كامل الجفن العلوي مع لمسة من اللون الوردي الخافت المات عند الزاوية الخارجية للعين، وتم تمرير ظل العين الزهري على منبت الجفن السفلي، وغمر الكحل الأسود منبت الرموش العلوية، إلى جانب طبقات عدة من الماسكرا، أما أحمر الشفاه فتم اعتماد باللون الوردي الكريمي، وجاء مكياج البشرة متألقاً بلون موحد.

سارة هايلاند بأحمر الشفاه الأحمر الغامق مع تسريحة الكيرلي المنسدلة

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ومن الإطلالات الشبابية العصرية واللافتة التي اعتمدتها سارة هايلاند والتي تعود إلى العام 2018، تألقت سارة هايلاند بالنظارات المربعة الكبيرة، ومكياج ناعم باللون الخوخي الفاتح مع رسمة الأيلاينر الرفيع المقوس عند زاوية العين الخارجية، وأحمر الشفاه الأحمر الغامق المحدد بالكونتور الأحمر بدرجة داكنة. أما مكياج البشرة فاختارته خفيفاً بنغمات مشرقة. في المقابل، تألقت بتسريحة الشعر القصير الكيرلي، الذي منحها مظهراً شبابياً مفعماً بالحيوية.