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طقس السعودية.. أمطار غزيرة على منطقة جازان

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واس- جيزان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة جازان.
وشملت محافظات: العارضة، والعيدابي، وهروب, وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

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طقس الصباح الباكر.. "الأرصاد" ينبه من انتشار الضباب على 6 مناطق
في نفس السياق، نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار ضباب متباين الشدة على 6 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الأربعاء، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3 – 1) كيلومترات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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