شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة "الخريجي": المملكة تساهم في مكافحة الإرهاب بدعم جهود الأمم المتحدة طقس الصباح الباكر.. "الأرصاد" ينبه من انتشار الضباب على 6 مناطق

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة جازان.وشملت محافظات: العارضة، والعيدابي، وهروب, وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.في نفس السياق، نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار ضباب متباين الشدة على 6 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الأربعاء، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3 – 1) كيلومترات.