شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر "معز" يُتوج بالمركز الأول في اليوم الثاني لسباق الملواح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توِج الصقر (معز) في شوط (مثلوث جير فرخ) بسباق (الملواح) يوم الثلاثاء، والمقام بمقر نادي الصقور السعودي في ملهم (شمال مدينة الرياض)، الذي تستمر مجرياته حتى 12 أكتوبر الحالي.

وحصد الصقر (معز) لصاحبه سلطان بن طعيس القحطاني المركز الأول، وجاء في المركز الثاني الصقر (صدفة) لمالكه باسل بن سعيد الجعيد، وتوج الصقر (عبلة) بالمركز الثالث ومالكه أرميزان بن عبدالله الدوسري، ونال الصقر (ياسمين) لصاحبه سلطان بن محمد الشمري المركز الرابع.

واختتم التتويج بالمركز الخامس وحصل عليه الصقر (سرهاج) ومالكه سالم بن جابر المري.

استمرار الفعاليات

ويواصل سباق الملوح اليوم الأربعاء فعالياته من خلال إقامة شوط (جير شاهين فرخ)، ويقيم سباق الملواح على مسافة 200 متر، إذ يحصل أصحاب المراكز الأولى على جوائز تتراوح بين 30 ألف ريال للمركز الأول، و25 ألف ريال للمركز الثاني، و20 ألف ريال للمركز الثالث.



تجديد إرث الصقور

بينما يحصل الفائزون من المركز الرابع حتى العاشر على جوائز تتفاوت قيمتها من 15 ألف ريال حتى 5000 ريال، ما يعزز من حدة المنافسة ويرفع من معنويات المشاركين.

وأطلق نادي الصقور السعودي أطلق فعاليات سباق (الملواح) بالتزامن مع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024.

ويهدف النادي من تنظيم فعاليات الصقور والصيد إلى تجديد إرث الصقور، وإبراز دور المملكة الريادي في دعم المبادرات الثقافية والحضارية والحفاظ على التراث الثقافي للمملكة.