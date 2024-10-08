وزارة الصحة في غزة: مستشفى كمال عدوان شمالي غزة سيتوقف خلال ساعات بسبب نفاد الوقود

اعلنت وزارة الصحة في غزة، أن "مستشفى كمال عدوان شمالي غزة سيتوقف خلال ساعات بسبب نفاد الوقود"، مشيرا الى أن "الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان ويطلق النار على مكتب إدارة المستشفى".
ولفتت الى أن "الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة من المرضى و الكوادر الصحية".
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