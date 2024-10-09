المقاومة الإسلاميَّة فِي العرَاق: خمسة أهداف بخمس عمليات منفصلة وسط وشمال اسرائيل

اعلنت المقاومة الإسلاميَّة فِي العرَاق في بيان، بانها استهدفت خمسة أهداف بخمس عمليات منفصلة وسط وشمال أراضينا المحتلة في اسرائيل، بواسطة صواريخ الأرقب "كروز مطوّر"، والطائرات المسيّرة.

ولفت البيان الى انه سيسْتمرُّ مُجاهدونَا بِاسْتخْدامهَا فِي دك مَعاقِل الأعْداء