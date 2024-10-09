شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: كلمة الرئيس السيسى تضمنت رسائل مهمة للداخل والخارج والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، والتي تأتي بالتزامن مع احتفالات الذكرى الـ 51 لـ نصر أكتوبر المجيد الذي شهد عملا جادا ومبهرا للقوات المسلحة خلال هذه الحرب. تضمنت العديد من الرسائل المطمئنة للشعب المصرى.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن كلمة الرئيس ارتكزت على ضرورة عدم أخذ الحرب كقاعدة أو خيار طبيعي أمام الدول المتصارعة، وفي نفس الوقت عكست رؤية مصر المتمثلة فى أن الصراعات لا تفضي إلا إلى المزيد من الدمار، وأن الجيش المصري يتميز يعزيمته وإرادته التي لا مثيل لها ويهابها القاصي والداني.

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى ان الكلمة أكدت للجميع رؤية الدولة المصرية لما يجرى فى المنطقة من أحداث متلاحقة، وان القوات المسلحة المصرية لها طابعها الوطني الخاص، وإخلاصها الفريد، والتي تجعل من قوة قادرة على الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها مهما تعاظمت التحديات والظروف.