النشرة: الطيران الاسرائيلي يشن سلسلة غارات في الجنوب والبقاع وتسجيل اصابات

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الحربي الاسرائيلي اغار مستهدفاً بلدات باتوليه،كفردونين ومعركة، والمعلومات الاولية اشارت الى وقوع اصابات. ولفت الى قصف مدفعي على بلدة الخيام وقنابل مضيئة فوق العديسة.
كما افاد مراسل "النشرة" في زحلة، بتسجيل غارة عنيفة على بلدة علي النهري في قضاء زحلة.
وفي البقاع، افاد مراسل "النشرة" بوقوع سلسلة غارات، حيث خرق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت كما استهدف قرى بعلبك والبقاع الشمالي بخمس غارات بلدات البزالية في البقاع الشمالي وحوش بردى غربي بعلبك والنبي شيت شرقي بعلبك ومفرق عدوس.
ولفت الى ان الغارات استهدفت: البزالية، عدوس، العين، حوش بردى، الخضر، سهل سرعين - الرملية، مقنة، السعيدة وبوداي.
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