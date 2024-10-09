أشار مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني الى انه “لم يُفرض على المرفأ حصار بحري حتى الآن”. واكد عيتاني في حديث لـ”العربية”، بان “السفن التجارية لا تزال تصل المرفأ بطريقة شبه طبيعية”. ولفت الى اننا “نعمل على إخراج البضائع من المرفأ تحسبا للاستهداف”.

كانت هذه تفاصيل خبر مدير مرفأ بيروت: لم يُفرض على المرفأ حصار بحري والسفن التجارية لا تزال تصل بطريقة شبه طبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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