المتحدث العسكري الإسرائيلي: ما زلنا نفحص نتائج الهجوم لاغتيال صفي الدين في الضاحية الجنوبية قبل أيام

اشار المتحدث العسكري الإسرائيلي، دانيال هغاريK الى أننا "ما زلنا نفحص نتائج الهجوم لاغتيال هاشم صفي الدين في الضاحية الجنوبية قبل أيام".

وزعم أن "إسرائيل قتلت 50 عنصرًا على الأقل من حزب الله، بينهم 6 قادة كبار في جبهة الجنوب وقوة الرضوان، وذلك خلال غارات جوية واسعة استهدفت مقرات تحت الأرض تابعة للحزب في جنوب لبنان، مساء أمس، الإثنين. وزعم أن هذه الغارات دمرت بنية تحتية كبيرة تابعة لوحدات "نصر"، و"بدر" و"عزيز"، إلى جانب استهداف عناصر من قوة الرضوان وأهداف صاروخية".

كما زعم هغاري، في مؤتمر صحافي عقده مساء الثلاثاء، أن "الغارات أسفرت عن مقتل شخصيات بارزة في حزب الله، من بينهم القادة الميدانيين: مسؤول ساحة الهجوم في قطاع بنت جبيل، أحمد حسن نزال، ومسؤول قطاع حجير، حسين طلال كمال، والمسؤول السابق عن قطاع حجير، موسى دياب بركات، بالإضافة إلى مسؤول العمليات في قطاع حجير، محمود موسى كرنيب، ومسؤول المدفعية في قطاع بنت جبيل، ‏علي أحمد إسماعيل، ومسؤول المدفعية في قطاع حجير، ‏عبد الله علي دقيق".

كما ادعى أن "الغارات تركزت على مقرات قيادة سرية خططت لشن هجمات على قوات الجيش الإسرائيلي وبلدات الجليل".