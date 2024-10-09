شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد العزيز: الجيش المصري صمام الأمان ورمانة ميزان الاستقرار في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

اكد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بان كلمة الرئيس السيسي اثناء تفقدة تفتيش حرب الفرقة السادسة بالجيش الثاني الميداني حاسمة وكشفت بشكل كبير عن الامكانيات الجبارة للجيش المصري العظيم ، الذي اصبح بلا شك صمام الامان ورمانة ميزان الاستقرار في الشرق الاوسط .

ولفت رئيس برلمانية الوفد في تصريحات للمحررين البرلمانين بان قدرات القوات المسلحة المصرية مكنتنا من العيش باستقرار وامان في اقليم ملتهب وعلي حافة الهاوية ، وان الجيش المصري وفر للمصريين سلعة من اهم السلع وهي سلعة الامن التي استتبعها الاستقرار والتنميه في كل ربوع الجمهورية .

ولفت طارق عبد العزيز بان الجاهزية التي ظهر عليها الجيش المصري بعثت رسائل للداخل والخارج ، واهمها الاستعداد لاي طاريء مع التمسك بخيار السلام كخيار استراتيجي وهدف للقوات المسلحه المصريه .

ووجه رئيس برلمانيه الوفد برسالة للمصريين اطمئنوا خلفكم جيش لايقهر وزعيم وطني مخلص استطاع الوصول بالوطن الي بر الامان .