الخليج اليوم .. في جريمة مروعة.. شاب يمني يقتل شقيقته وزوجته

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في جريمة مروعة، هي الأحدث في جرائم العنف الأسري المتصاعدة في اليمن، أقدم شاب يمني على قتل شقيقته وزوجته التي أنجبت له مولوداً، وذلك في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقالت مصادر متطابقة إن الجاني، أطلق النار من سلاح آلي "كلاشينكوف" على شقيقته وزوجته داخل منزل الأسرة، ليرديهما قتيلتين على الفور، وذلك في مديرية أحور.

وبحسب المصادر، فإن الزوجة المقتولة كانت قد أنجبت طفلاً قبل أيام فقط.

وأوضحت المصادر أن دوافع ارتكاب الجريمة لا تزال غير معروفة، في حين تمكن الجاني من الفرار إلى منطقة مجهولة، وسط عمليات بحث عنه تجريها الأجهزة الأمنية.

ويشهد اليمن منذ سنوات ارتفاعاً في معدلات الجرائم الأسرية، كإحدى تداعيات الحرب المستمرة منذ 10 سنوات، وسط تحذيرات من مخاطر تأثيراتها على تماسك المجتمع.