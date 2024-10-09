الخليج اليوم .. وزير الدفاع السعودي يستعرض مع نظيره الأميركي العلاقات الإستراتيجية وسبل تعزيزها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، مع نظيره الأميركي، لويد أوستن، العلاقات الإستراتيجية السعودية الأميركية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الدفاعية بين البلدين الصديقين، حسب ما ورد في تغريدته عبر منصة إكس، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنهما بحثا آخر التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة وتداعياته؛ بما يضمن أمنها واستقرارها.

وأعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأميركي أكد التزام بلاده الطويل بدعم في دعم الدفاعات السعودية.

وطبقاً للبنتاغون، أكد وزير الدفاع الأميركي لنظيره السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أهمية الشراكة الدفاعية مع السعودية بالنسبة للأمن الإقليمي.

وذكر البنتاغون أن الوزيرين تعهدا بالتعاون في تعزيز الردع ضد التهديدات المشتركة ⁧‫.

وتشير المعلومات إلى أن الوزيران ناقشا جهود التهدئة والتوصل لحكم مسؤول في لبنان.