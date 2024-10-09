الخليج اليوم .. اليمن..موظفو المنظمات الأممية المختطفين لدى الحوثي يتعرضون للتعذيب بسجون سرية



الرياض - كتب موسى القحطاني - كشفت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عن تعرض 70 موظفاً من موظفي الوكالات الأممية والدولية والمحلية غير الحكومية، لصنوف التعذيب في سجون سرية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية منذ أربعة أشهر.

وجددت الوزارة في بيان، بمناسبة مرور 120 يوماً على اختطاف ميليشيا الحوثي للموظفين في المجال الإنساني، إدانتها وبشدة استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً بينهم 5 نساء منذ مطلع يونيو 2024 في سجون ومعتقلات ميليشيا الحوثي.

وذكر البيان أن المختطفين الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مازالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات الحوثية الإرهابية وذلك في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي.

وأشار البيان، إلى أن هذه الجريمة ومعاناة أسر الضحايا المختطفين بعد مرور 120 يوما، تؤكد السجل الأسود لميليشيات الحوثي في التعامل مع المجتمع المدني والعمل الإنساني بما فيها موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية دون الاكتراث لكل المناشدات الدولية للأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

واعتبر البيان تجاهل الميليشيات الحوثية لمناشدات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتباهيها بتلك الانتهاكات تأكيد لما كانت تذهب له الوزارة بشأن عدم اكتراث الميليشيات بالمجتمع الدولي والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.