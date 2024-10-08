شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم أطفال ونساء.. مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 في قصف إسرائيلي على دمشق والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة العدوان على غزة.. الاحتلال يحاصر مستشفيات شمال القطاع التطورات في لبنان.. ارتفاع حصيلة الضحايا واستمرار النزوح

حي المزة بدمشق

الدمام - شريف احمد - أفاد مصدر عسكري سوري بمقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين في قصف إسرائيلي طال أحد أحياء العاصمة السورية دمشق مساء اليوم الثلاثاء.وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية أنه في "حوالي الساعة 15:20 مساء اليوم 1715/ بتوقيت جرينتش) شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق".وأضاف المصدر أن الهجوم "أدى إلى ارتقاء سبعة شهداء مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة أحد عشر آخرين بجروح كحصيلة أولية، وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة، وما يزال العمل مستمرا لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض".وأكد سكان يعيشون في حي المزة بدمشق لوكالة الأنباء الألمانية إن "أعداد القتلى والجرحى يصل لأكثر من 20 شخصا وجرى نقل الكثير منهم إلى العيادات الطبية الخاصة والمراكز الطبية نتيجة تناثر شظايا الصواريخ الإسرائيلية على مساحة واسعة في الحي".وتابع السكان أن "ثلاثة صواريخ استهدفت مبنى في حي الشيخ سعد بنايات الـ14 وأن دمارا كبيرا حصل في المكان في الشقق السكنية والسيارات والمحال التجارية المحيطة بالمكان".وأشار مصدر طبي في مشفى المواساة بدمشق لـ"د.ب.أ " إلى وصول أكثر من عشرة أشخاص إلى المشفى وتقدم فرق الطوارئ والإسعاف العلاجات لهم من بين المصابين ثلاثة في حالة حرجة".