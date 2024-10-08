شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. بورصة تونس تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.2 %، ليصل إلى 9902.5 نقطة.وبلغ حجم الأموال المتداولة 5.3 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 16 شركات مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 29 أخرى، واستمرار أسهم 18 شركات على ثبات.