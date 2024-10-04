شكرا لمتابعة خبر عن طفل ينقذ أخيه من الاختناق في اللحظات الأخيرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو عبر المنصات الاجتماعية، لطفل ينقذ أخيه الصغير من الاختناق في اللحظات الأخيرة.

وكان حساب المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي، نشر فيديو لطفل حاول إنقاذ حياة أخيه في ثواني معدودة، بعد ابتلاعه أحد مجسمات الألعاب، وذلك بفضل معرفته للإسعافات الأولية.

ومن جانبه؛ أكد الهلال الأحمر على ضرورة تعلم الإسعافات الأولية واكتساب مهاراتها ورفع الوعي بأهميتها في إنقاذ الأرواح، وذلك لاستخدام الطريقة الصحيحة لإنقاذ حياة الإنسان.

ولقى المقطع تفاعلًا واسعًا من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا على سرعة بديهة الطفل في إنقاذ حياة أخيه .