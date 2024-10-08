مواهب الأوبرا تضيء الافتتاحية بأروع الأعمال الغنائية وأوبرا عايدة في الختام

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، يقام اليوم بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفال ضخم بمناسبة عيد الأوبرا الـ ٣٦ ، بمشاركة ١٦ فرقة فنية وأكثر من ٥٠٠ فنان.

تشمل الاحتفالية فقرات متنوعة تجمع بين الموسيقى والغناء العربي، العروض الباليه، والأعمال العالمية، في مشهد فني يعكس تاريخ الأوبرا ودورها كمنارة ثقافية في مصر والعالم العربي.



الاحتفالية إشراف عام واخراج الدكتورة لمياء زايد ،

ومخرج تنفيذي الفنان وليد عوني في الساحة الخارجية للأوبرا بفقرة غنائية يقدمها مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر ويشارك فيها فصل الغناء العربي تحت قيادة وتدريب الدكتورة سهير حسين، حيث يتضمن العرض مجموعة من الأغاني الشهيرة مثل "فيها حاجة حلوة، حلوين من يومنا والله، الناس المغرمين ،آه يا لالى، بحبك وحشتيني، امسك في حلمك، الأسامي، وأحسن ناس، بأداء متميز لكل من أدهم الكاشف، مريم مكين، ميدو البحيري، ولاما حازم.

ثم يُعرض فيلم وثائقي من إعداد استوديو المونتاج، يأخذ الجمهور في جولة مشوقة عبر تاريخ الأوبرا المصرية، ويسلط الضوء على دورها الرائد كمنارة للثقافة في مصر والعالم العربي.

يعقبه العديد من الفقرات الفنية المميزة بالإحتفالية على المسرح الكبير التى ستتضمن فقرة غنائية تجمع ألوانًا متنوعة من الموسيقى والغناء العربى التي تبرز الهوية الفنية لكل فرقة منها الدينية والتراثية والحديثة والطربية والفلكلورية وهي " قمر سيدنا النبى أداء الفنان أحمد حسن بمصاحبة فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو حازم القصبجي ،ياغريب الدار أداء الفنانة حنان عصام بمصاحبة فرقة الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجى ، طاير ياهوا اداء الفنان ياسر سعيد بمصاحبة فرقة دار اوبرا الاسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو علاء عبد السلام ، التوبة اداء الفنان أحمد سعيد بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفى حلمى ونصرة قوية اداء الفنانة رحاب عمر بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو احمد عامر

ويلى ذلك عرض فيلم وثائقى يسلط الضوء على أهم العروض التي قدمتها دار الأوبرا المصرية منذ افتتاحها وحتى عام ٢٠٠٩،

يعقبها فقرة موسيقية تتضمن عزف أعمال عالمية علي آلة الهارب منها تقدمهامجموعة هارب دار الأوبرا وتتضمن عزف مقطوعتين الاولي" موريش جاردن لنانسي جوستافسون - والثانية الفالس الثاني لديمترى شوستاكوفيتش عزف ست عازفات هم: منال محي الدين ،منى واصف ،أميرة حامد ، تؤى محمد صلاح ، سلمى صابر ،أميرة سامح.

يليها مشهد من باليه "الجمال النائم" للموسيقار العالمي تشايكوفسكي بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج، آداء صوليست فرقة باليه أوبرا القاهرة " أنجا أشين، احمد يحيي بمشاركة فرقة الباليه

ثم تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث وفرقة فرسان الشرق للتراث مشهد من عرض شهرزاد ،من تصميم وليد عونى ، للموسيقار ريمسكى كورساكوف، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمدسعد باشا ،ويؤدى دور شهرزاد " يمنى مسعد ،ودور شهريار " نادر جمال " .

يليها عرض فيلم وثائقى عن أبرز العروض الجديده .

ويختتم الاحتفاليه اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي بتقديم مقتطفات موسيقية من أوبرا "عايدة" للموسيقار الإيطالي فيردي، مع تقديم مشهد النصر بأوبرا عايده بمشاركة نجوم فرقة الأوبرا " جيهان فايد فى دور عايده، ،جولى فيظى امنيريس" ، عمرو مدحت " رادميس، مصطفى محمد " امونصرو ، رضا الوكيل " رامفيس ، اسامه جمال" الملك ، وفرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف أرمينيا كامل بمشاركة الصوليستات " مريم كارابيتن، ممدوح حسن إلى جانب كورال اكابيلا .