شكرا لقرائتكم خبر عن بجوائز 750 ألف ريال.. نادي الصقور يطلق سباق الملواح بشوط "شاهين فرخ" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق نادي الصقور السعودي يوم الأحد فعالية "سباق الملواح"، في مقره بملهم شمال مدينة الرياض التي تقام على مدار 6 أيام، بجوائز إجمالية تبلغ أكثر من 750 ألف ريال.

وجاءت البداية بشوط لفئة شاهين فرخ حقق فيه محمد بن راشد آل محمدي المركز الأول بصقره (400)، وجاء هياف بن ناصر السبيعي بصقر (مهدي) في المركز الثاني.

كما حقق عبدالعزيز بن فهد الموسى بصقره (99) المركز الثالث، وحل الصقر (ولع) لمالكه ماجد بن معجب الهويشلي في المركز الرابع، وجاء خامسًا الصقر (شيخة) لمالكه خالد بن مطعس الخنفر.

شوط مثلوث جير فرخ

ويواصل سباق الملوح فعالياته اليوم الثلاثاء، من خلال إقامة شوط (مثلوث جير فرخ)، ويقام على مسافة 200 متر، ويحصل أصحاب المراكز الأولى على جوائز تتراوح بين 30 ألف ريال للمركز الأول، و25 ألف ريال للمركز الثاني، و20 ألف ريال للمركز الثالث.



تجديد إرث الصقور

بينما يحصل الفائزون من المركز الرابع حتى العاشر على جوائز تتفاوت قيمتها من 15 ألف ريال حتى 5000 ريال، ما يعزز من حدة المنافسة بين المشاركين.

يذكر أن نادي الصقور السعودي ينظم سباق الملواح لتجديد إرث الصقور ورفع الوعي به وتأصيله، من خلال الأنشطة المتعلقة بهوايته، وتمكين الصقارين من ممارسة هوايتهم، لا سيّما الشباب، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم في هذه الهواية.

ويأتي السباق تمهيدًا لانطلاق كأس نادي الصقور ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، كأكبر تجمع للصقور في العالم، وبمشاركة صقارين سعوديين ودوليين يتنافسون للظفر بجوائز مالية، ولقب كؤوس الملك عبدالعزيز.