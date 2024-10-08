شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Ubisoft: طرح لعبة Assassin's Creed Mirage على Steam فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخيرًا، ستصدر لعبة Assassin's Creed Mirage على Steam بعد عام من إطلاقها، حيث أعلنت شركة Ubisoft أن لعبة المغامرة والحركة سيتوفر على منصة Valve في وقت لاحق من هذا الشهر، وفي حين لم يتم تأكيد تاريخ الإصدار بعد، فإن صفحة Steam للعبة متاحة الآن، وكانت لعبة Assassin's Creed Mirage متاحة في وقت سابق على الكمبيوتر الشخصي عبر متجر Epic Games ومتجر Ubisoft.

لعبة Assassin's Creed Mirage ستصدر على Steam

وأكدت Ubisoft في منشور على X أن لعبة Assassin's Creed Mirage ستصدر على Steam في أكتوبر، وقالت الشركة الناشرة في المنشور: "بينما نحتفل بمرور عام منذ الإطلاق، لا يمكننا الانتظار للترحيب بمزيد من المعجبين بتجربة العودة إلى الجذور التي تدور أحداثها في بغداد في القرن التاسع"، يمكن الآن إضافة اللعبة إلى قائمة الرغبات على Steam.

وأصدر الاستوديو ألعابه الأخيرة على الكمبيوتر الشخصي عبر متجره الخاص ومتجر Epic Games، مع إطلاق متأخر على Steam، ومع ذلك، تستعد Ubisoft لتغيير هذه الاستراتيجية مع إطلاق Assassin's Creed Shadows.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة أنها ستؤجل عنوان Assassin's Creed التالي، والذي كان من المقرر في البداية إطلاقه على الكمبيوتر الشخصي وPS5 وXbox Series S/X في 15 نوفمبر 2024، إلى 14 فبراير 2025.

وأكدت Ubisoft أيضًا أن Assassin's Creed Shadows ستكون متاحة في اليوم الأول على Steam، وقالت الشركة: "ستمثل اللعبة عودة إصداراتنا الجديدة في اليوم الأول على Steam".

وقلصت Assassin's Creed Mirage نطاق عالمها المفتوح وقصتها لتقديم تجربة أقصر نسبيًا تذكرنا بالألعاب المبكرة في السلسلة، تتبع قصة باسم، لص شوارع ماكر في بغداد في القرن التاسع، ينضم إلى Hidden Ones ويصبح قاتلًا، تم إصدار اللعبة لأول مرة على PS4 و PS5 و Xbox One و Xbox Series S / X والكمبيوتر الشخصي (عبر Ubisoft و Epic Games Store) في 25 أكتوبر 2023.

أطلقت Ubisoft لعبة Assassin's Creed Mirage لأجهزة iPhone و iPad في وقت سابق من هذا العام في 6 يونيو، يمكن تنزيل اللعبة وتشغيلها على iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max و iPad Air و iPad Pro مع شريحة M1 أو أحدث.