بالفيديو- ربيع الجميّل يطلق أغنية وطنيّة دعمًا للبنان

أطلق الفنّان اللبنانيّ، ربيع الجميّل، أغنية وطنيّة جديدة بعنوان “نحنا ما منموت”، عبر قناته الرّسميّة على “يوتيوب” ومختلف المنصّات الرّقميّة وذلك تضامنًا مع بلده لبنان وشعبه، عقب الحرب الإسرائيليّة التي طالت عدة مناطق لبنانيّة وتسبّبت في خسائر هائلة بالأرواح ومعاناة ونزوح الآلاف.

أغنية “نحنا ما منموت”، من كلمات أحمد عصام، ألحان الشّاب سامر ميكس وماسترينغ إليان دبس.

الأغنية وطنيّة باللهجة اللبنانيّة، يقول مطلعها:” نحنا قلعة صمود.. نحنا شوكة بعين الغاصب.. نحنا ما بنموت.. نحنا خلقنا حتى نحارب”.

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نذكر أنّ ربيع الجميّل صوّر الأغنية على طريقة الفيديو كليب، الذي تضمّن مشاهد العلَم والجيش اللبنانيّ ومشاهد أليمة للدّمار الذي سبّبته الغارات الإسرئيليّة التي دمّرت الحجر وشرّدت البشر في لبنان.