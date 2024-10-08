كيت ميدلتون تعود إلى المستشفى هذا الأسبوع رغم اكتمال علاجها

تظلّ العائلة المالكة البريطانيّة هادئة بشأن صحّة كيت ميدلتون. وكانت الأميرة قد أعلنت في وقت سابق أنّها أكملت علاجها الكيميائيّ، ممّا رفع معنويّات المملكة المتّحدة بأكملها.

على الرّغم من أنّ الأسوأ قد انتهى، لم تنتهِ زيارات ميدلتون إلى المستشفى بعد.

ومن المقرّر أن تعود أميرة ويلز هذا الأسبوع إلى المستشفى. وعلى الرغم من أنها تشعر بتحسن أكثر من المتوقع، يجب أن تستمر ميدلتون في الخضوع لاختبارات روتينيّة للتّأكد من عدم عودة مرضها بشكل غير متوقّع.

كشفت Concha Calleja في برنامج Fiesta، برنامج Telecinco لعطلة نهاية الأسبوع، عن الخطوات التّالية التي على الأميرة اتّباعها.

وأوضحت الكاتبة في ما يتعلّق بالنّتائج المحتملة لكيت ميدلتون: “إنّها بحاجة إلى الخضوع لبعض الاختبارات. إذا تراجع السّرطان، فسيتعيّن عليها الخضوع لعمليّة جراحيّة بسيطة في وقت لاحق”.

“كلّ شيء على ما يرام في الوقت الحاليّ. ومع ذلك، إذا أظهرت الاختبارات أنّ العلاجات لم تكن كافية، فسيتِمّ تحديد موعد جلسة علاج كيميائيّ جديدة.

لم تتحدّث “كاليخا” عن مستقبل أميرة ويلز فحسب؛ بل أبدت رأيها بأنّ تغيير التّاج في العائلة المالكة البريطانيّة قد يكون أقرب من أيّ وقت مضى.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

إنّ الحالة الصّحّيّة للملك تشارلز الثّالث على ما يبدو، أكثر خطورة ممّا تبدو، ويولي الأمير وليام اهتمامًا أكبر لإمكانيّة اعتلائه العرش في وقت أقرب ممّا كان يتوقّع.

وأوضحت “كاليخا”: “سيتِم تسريع عمليّة تغيير التّاج. وهذا يشمل أيضًا هاري، إذ أنّه سيعود إلى واجبات العائلة المالكة، على الرّغم من أنّه لن يكون هناك إعلان رسميّ”، مضيفة أن شرط حدوث ذلك هو أنّ ميغان ماركل لن تعود.